مصادر القوات للديار: العلاقة مع التيار الوطني الحر تقتصر على تقاطع المعارضة على المرشح الرئاسي وتقف عند هذا المستوى

أكدت المصادر القواتية لصحيفة الديار، أنه "عندما يحدد الموفد الفرنسي جان ايف لو دريان موعد مجيئه ويحدد مواعيد لقاءاته سيكون لكل حادث حديث".

واكدت هذه المصادر ان "القوات كانت قد ابلغت لودريان في الزيارة السابقة انها ترفض اي حوار على المستوى الوطني “لاننا في معرض انتخابات رئاسية ونرفض تكريس اعراف جديدة في هذا المجال"، وابلغت القوات لودريان ايضا انها تؤيد اجتماعات ثنائية على غرار الاجتماعات التي حصلت معه اما عن جواب القوات في الموضوعين اللذين طرحهما الموفد الفرنسي عن مواصفات الرئيس ومهمات الرئيس فالقوات تعتبر ان بيان اللجنة الخماسية في الدوحة هو كاف وواضح كجواب على اسئلة لودريان".



اما لجهة العلاقة بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، فقد اوضحت المصادر القواتية انها "تقتصر على تقاطع المعارضة على مرشح رئاسي هو جهاد ازعور وتقف عند هذا المستوى، ذلك ان القوات على خلاف مع الوطني الحر لادارته للدولة والتقاطع لا يعني التحالف ولهذا السبب تحدث من حين الى اخر بعض المواجهات السياسية ضمن موقف وقناعات كل فريق سياسي".



وتابعت المصادر القواتية ان "التيار الوطني الحر لا يزال يتقاطع مع المعارضة ومن ضمنها القوات على المرشح ازعور انما اذا قرر النائب جبران باسيل ان يتبنى مرشح الحزب فهذا شأنه ولكن لغاية اللحظة لم يطرأ اي تبديل وبالتالي الامور لم تتغير مع الوطني الحر".