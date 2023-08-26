وزارة الصحة عن انتشار "الصفيرة ألف" في بعلبك- الهرمل: المرض مستوطن في لبنان وتسجيل 1785 حالة العام الحالي

أوضحت ​وزارة الصحة العامة​، رداً "على ما يتمّ تداوله في بعض وسائل الإعلام، عن انتشار مرض ​الصفيرة​ ألف في محافظة ​بعلبك​- الهرمل"، أنّ "مرض ​التهاب الكبد​ الفيروسي الألفي مستوطن في ​لبنان​، ممّا يعني تسجيل حالات في أكثر من منطقة لبنانيّة سنويًّا على مدار العام".