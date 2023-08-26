الحجيري رثى سلمان: خسرنا قامة فكرية وثقافية ووطنية وقومية بامتياز

رثى النائب ملحم الحجيري ناشر جريدة "السفير" طلال سلمان.

وقال في الرثاء: "مات طلال سلمان! يا له من خبر محزن ومفجع، فبغياب ناشر جريدة السفير نكون قد خسرنا قامة فكرية وثقافية ووطنية وقومية بامتياز، وشخصية تميزت بنبرتها الوطنية البالغة الصفاء، رجل كبير من زمن نضالي جميل وصحافي متميز وكاتب شجاع وصاحب قلم حر وموقف جريء، ومؤسس وناشر الجريدة التي عنونها "بصوت الذين لا صوت لهم"، "وجريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان" ملتزمة قضايا الناس وهمومهم وقضايا أمة العرب وقضية فلسطين، وقد حول جريدته إلى مكان تصاغ فيه البرامج الوطنية والإصلاحية ومشاريع بناء وطن، وإلى غرفة عمليات زمن الحصار الغدار".