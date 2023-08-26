تمام سلام في رثاء الراحل طلال سلمان: يغيب وجه مناضل عصامي ساهم في إغناء وتقدم عالم الصحافة

كتب النائب نعمة افرام على منصة "إكس": "برحيل طلال سلمان، يخسر الوطن محاوراً صلباً في الشؤون السياسية وقلماً أنيقاً من جيل الكبار، إلى جانب السياسة، دافع عن مفهوم لبنان المنتج لا سيما الصناعة الوطنية، وشجع الاقتصاد المبادر المقرون بمبدأ العدالة المجتمعية، وهذا ما جمعني به على الأخص. تغمد الله فقيد الصحافة بواسع رحمته، والتعزية الصادقة لعائلته ومحبيه".