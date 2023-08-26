تمام سلام في رثاء الراحل طلال سلمان: يغيب وجه مناضل عصامي ساهم في إغناء وتقدم عالم الصحافة
كتب الرئيس تمام سلام على حسابه على منصة "اكس "مايلي بوفاة المرحوم طلال سلمان يغيب وجه مناضل عصامي ساهم في اغناء وتقدم عالم الصحافة والاعلام بمجالاته المتنوعة وابرزها ما حققه من انجاز كبير في انشاء مؤسسة "السفير" التي نجحت على مدى سنوات طويلة في احتضان شخصيات وكفاءات صحفية وفي مواكبة الاحداث اللبنانية والعربية في خدمة المواطن اللبناني في تطلعاته وهمومه الحياتية والسياسية والوطنية.
تغمد الله الفقيد برحمته، والصبر والسلوان لعائلته ومعارفه ومحبيه.