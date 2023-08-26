السنيورة نعى سلمان : سيبقى صوته وصوت جريدته يتردد في كل أرجاء لبنان والوطن العربي

أضاف: "كان طلال سلمان نموذجا فريدا ومحترما في الصحافة اللبنانية والعربية، انطلق في مسيرته من الصفوف الأولى محررا وكاتبا ثم مديرا للتحرير ومبدعا الى ان أسس جريدة لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان متقدما وبسرعة مع صحيفته الى الصفوف الاولى، جاعلا من السفير جريدة لا يمكن الاستغناء عنها او تفويت عدد من اعدادها، في بلد الصحف الأولى في الوطن العربي وصوت الذين لا صوت لهم".

وتابع: "كان المواطن في عز الازمات ينتظر جريدة السفير كما ينتظر ربطة الخبز فكانت صحيفة رائدة في الاخبار والتحليل والموقف، وهي سر نجاح طلال سلمان الذي غادرنا بالأمس وكان مدرسة في الاقدام والشجاعة وفي مقدمة من حمل الراية العربية التقدمية والمتنورة الرائدة".

وختم السنيورة: "حين أيقن طلال سلمان ان الظروف لم تعد تسمح في استمرار السفير بنفس المستوى الذي صدرت به كانت له كل الشجاعة والاقدام ان يتخذ القرار المر ويتجرع العلقم فكان قرار الاقفال ووقف التجربة الاحب الى قلبه في لحظة قدرته وقبل ان تغلبه الظروف فخرج فارسا شريفا متميزا.رحم الله طلال سلمان الصديق والاخ والمناضل الذي سيبقى صوته وصوت جريدته وتجربتها ماثلا ويتردد في كل ارجاء لبنان والوطن العربي