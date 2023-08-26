فرق من وزارة الزراعة تكشف على أسواق الجملة بمؤازرة أمن الدولة والقضاء المختص

صدر عن وزارة الزراعة البيان التالي:



"قامت فرق من وزارة الزراعة بكشف على اسواق الجملة للخضار والفاكهة على مختلف الاراضي اللبنانية بمؤازرة ضباط وعناصر من امن الدولة وإشارة القضاء المختص. واستهدفت الجولة اسواقاً في عكار والشمال وبعلبك وزحلة والنبطية والسوق المركزي للخضار في بيروت.

وبنتيجة هذه الحملة التي ستستمر حفاظاً على منتجاتنا، وصيانة للواقع الزراعي، ودعماً للمزارعين، تبين وجود انواع من الفواكه والخضار غير لبنانية المنشأ، تم مصادرتها واودعت القضاء المختص.

إن وزارة الزراعة تؤكد متابعتها لهذا الملف الذي يحتاج جهداً مشتركا مع القوى الامنية والجمركية والقضائية، وإنها إذ تشكر كل الكوادر في الوزارة والمديريات المختصة الذين يعملون بكل طاقاتهم في سبيل الحفاظ على قطاعنا الزراعي وصموده، فإنها تشكر جهود رجال امن الدولة والقضاء الذي يواكب كل التفصيل في هذا الملف وغيره من الملفات".