المديرية العامة للطيران المدني تصدر بياناً حول رحلات أربعين الامام الحسين

صدر عن المديرية العامة للطيران المدني البيان الآتي:

"خلال شهر آب ٢٠٢٣ ، تمت الموافقة حسب الاصول المتبعة على طلبات شركات الطيران التي تنوي تسيير رحلات زيارة الاربعين ما بين بيروت والنجف خلال الفترة من ٣١ آب لغاية ١١ ايلول ٢٠٢٣، وقد توزعت الموافقات كالتالي:

- شركة طيران الشرق الاوسط ٧٢ رحلة ( بيروت-النجف-بيروت)

- شركة الخطوط الجوية العراقية ٧٤ رحلة( نجف-بيروت-نجف)

- شركة فلاي بغداد ٧٢ رحلة( نجف-بيروت -نجف)

- شركة أور العراقية ٤٠ رحلة ( نجف-بيروت-نجف)

وقد تم ابلاغ تلك الشركات عدم امكانية زيادة أي رحلة اضافية وذلك لتخطي مطار رفيق الحريري الدولي -بيروت قدرته الاستيعابية والتشغيلية خلال فترة تسيير الرحلات التي تمت الموافقة عليها،وخلال الاسبوع الماضي حضر الى المديرية العامة للطيران المدني وكيل طيران فلاي بغداد السيد محمد الدقدوق صاحب مكتب السبيل للسياحة والسفر، يطلب من المديرية اعطاء موافقة على تسيير ٥٠ رحلة اضافية خلال فترة الاربعين لصالح شركة فلاي بغداد ، وقمنا بابلاغ السيد الدقدوق عدم امكانية الموافقة على اي رحلة اضافية وذلك لتخطي قدرة المطار الاستيعابية والتشغيلية، و قمنا بإبلاغ شركة فلاي بغداد عدم موافقتنا على تسيير اي رحلة اضافية وذلك من خلال ٣ مراسلات خطية تم ابلاغها للشركة المذكورة،لكن السيد الدقدوق وعلى غرار العام الفائت ولغايات تجارية وشخصية بحتة، قام ببيع تذاكر سفر على رحلات لصالح مكاتب حملات الاربعين رغم عدم موافقة المديرية العامة للطيران المدني على تلك الرحلات ورغم تحذيرنا له بعدم بيع اي تذكرة اضافية،ومن ثم قام بتحريض تلك الحملات وطلب اليها التجمع والتظاهر امام مبنى المطار احتجاجا على عدم موافقة المديرية العامة للطيران المدني على طلب الرحلات الاضافية".



وتابع البيان: "ان المديرية العامة للطيران المدني وانطلاقا من مبدأ الحرص على سلامة ومصلحة الزوار الكرام، واخذة بعين الاعتبار القدرة الاستيعابية والتشغيلية للمطار سوف تعمل جاهدة على ايجاد الحلول وذلك عبر اعطاء موافقات على رحلات اضافية عوضا عن الرحلات التي تم الغاؤها امس من قبل شركة أور العراقية، وسوف ستقوم بالطلب الى شركة فلاي بغداد اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق وكيلها ممثلا بالسيد محمد الدقدوق، وذلك لمخالفته انظمة النقل الجوي اللبنانية والاساءة الى الزوار والى سمعة المطار".