دياب نعى الراحل طلال سلمان: خسر لبنان والعالم العربي والصحافة قلماً جريئاً صادقاً

نعى رئيس الحكومة السابق حسان دياب الراحل طلال سلمان.

وقال: "خسر لبنان والعالم العربي والصحافة، قلما جريئا صافيا في توجهاته وصادقا في كلمته ونقيا في قناعاته. فالراحل الكبير طلال سلمان كان علما في عالم الصحافة والكلمة الحرة التي حاول أعداؤها اغتياله مرات عديدة، بالتفجير أو بالرصاص أو بالقمع أو بالتضييق".



أضاف: "كان طلال سلمان عروبيا في فكره ونهجه وإيمانه، ولبنانيا في انتمائه الوطني. ولئن كانت "السفير" منبرا وطنيا وقوميا، وصوتا يعبّر عن تطلعات الناس وهمومهم وقضاياهم، فإن طلال سلمان كان رمزا يمثّل ذلك الصوت المدوي دفاعا عن الحق والحرية والعدالة الاجتماعية".



وختم: "رحم الله الراحل الكبير".