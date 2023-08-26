وزير الدفاع قدم التعازي الى عائلة النقيب الشهيد صعب: قدر الجيش ان يودع الشهيد تلو الاخر في سبيل حماية لبنان

قدم وزير الدفاع الوطني موريس سليم بعد ظهر اليوم في الشويفات التعازي الى عائلة النقيب الطيار الشهيد ريشار صعب الذي استشهد في حادثة سقوط المروحية العسكرية قبل ايام في منطقة حمانا.



وابلغ الوزير سليم عائلة الشهيد الطيار صعب ان حزنهم هو حزن جميع اللبنانيين الذين آلمهم هذا الحادث ، وان التحقيق مستمر لمعرفة الاسباب التي ادت الى سقوط الطوافة . وقال : اذا كان قدر الجيش ان يودع دائما الشهيد تلو الاخر في سبيل حماية لبنان وسيادته وامنه ، فان من حق عائلات هؤلاء الشهداء ان تفاخر بانها قدمت على مذبح الوطن ابطالا كانوا اوفياء للقسم الذي رددوه وما تراجعوا يوماً رغم التحديات والظروف الصعبة التي تمر بها المؤسسات العسكرية والامنية وفي مقدمها الجيش .