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وفاة الطفلة نايا حنا بعد قرابة الـ 3 أسابيع من إصابتها بالرصاص الطائش في منطقة الحدث
2023-08-26 | 16:01
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وفاة الطفلة نايا حنا بعد قرابة الـ 3 أسابيع من إصابتها بالرصاص الطائش في منطقة الحدث
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وفاة الطفلة نايا حنا بعد قرابة الـ 3 أسابيع من إصابتها بالرصاص الطائش في منطقة الحدث
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