وفاة الطفلة نايا حنا بعد قرابة الـ 3 أسابيع من إصابتها بالرصاص الطائش في منطقة الحدث

وفاة الطفلة نايا حنا بعد قرابة الـ 3 أسابيع من إصابتها بالرصاص الطائش في منطقة الحدث