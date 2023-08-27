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محليات

الأنباء الإلكترونية : تباينات خارجية بين لودريان ونظرائه في اللجنة الخماسية حول الحل الرئاسي

2023-08-27 | 00:49
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الأنباء الإلكترونية : تباينات خارجية بين لودريان ونظرائه في اللجنة الخماسية حول الحل الرئاسي
الأنباء الإلكترونية : تباينات خارجية بين لودريان ونظرائه في اللجنة الخماسية حول الحل الرئاسي

لفتت مصادر مواكبة للحراك الذي يقوم به الموفد الفرنسي جان ايف لودريان لـ "الأنباء الالكترونية" إلى وجود تباينات وخلافات عميقة بينه وبين نظرائه أعضاء اللجنة الخماسية، وهو ما كان ألمح إليه الرئيس وليد جنبلاط في حديثه الصحافي الأخير.

كما أن المصادر أشارت إلى عدم تطابق في الأفكار بين لودريان وباقي الاعضاء في اللجنة حول رؤيته لحل الأزمة الرئاسية، حيث يتمسك الأعضاء الآخرون بمقررات لقاء الدوحة، خاصة الشق المتعلق بمواصفات الرئيس.

في حين ربطت المصادر بين الزيارة المرتقبة التي ينوي الوسيط الأميركي آموس هوكشتين القيام بها الى لبنان مطلع الشهر المقبل، وزيارة لودريان المتوقعة في النصف الثاني من أيلول، ورأت فيها تقاطعاً إيجابياً قد ينعكس على الوضع الداخلي على الرغم من الطابع الإحتفالي لزيارة هوكستين بمناسبة بدء شركة توتال بالحفر في البلوك رقم 9.

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محليات

لودريان

الانتخابات الرئاسية

هوكشتين

وليد جنبلاط

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