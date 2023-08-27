كنعان: المطلوب رؤية إنقاذية والحوار ضروري لا مع حزب الله فقط

أشار عضو تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان في حديث إذاعي إلى أن " الحوار ضروري لا مع حزب الله فقط بل مع كل القوى السياسية وهو لا يتعلّق بشخص الرئيس فقط، بل بتوحيد الرؤى والقراءات على الملفات المطروحة حتى لا تعطّل الاشكاليات مسيرة انقاذ لبنان مالياً واقتصادياً واجتماعياً والمطلوب رؤية انقاذية والإجابة على اسئلة ماذا سنفعل مع صندوق النقد والكهرباء واعادة هيكلة المصارف واستعادة أموال المودعين؟"