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محليات

منخفض جوي من تركيا إلى لبنان... اليكم طقس الأيام المقبلة

2023-08-27 | 03:08
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منخفض جوي من تركيا إلى لبنان... اليكم طقس الأيام المقبلة
منخفض جوي من تركيا إلى لبنان... اليكم طقس الأيام المقبلة

أفادت مصلحة الارصاد الجوية بأن منخفضا جويا جنوب غرب تركيا يقترب من لبنان بحيث تنخفض درجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية دون معدلاتها يوم الاثنين فيتقلب الطقس من مساء الاحد و حتى ظهر الثلاثاء مع اجواء خريفية دافئة و ظهور لخلايا رعدية متفرقة مع امطار خفيفة خاصة الاثنين.

الطقس المتوقع في لبنان: الأحد: غائم جزئياً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تعود الى معدلاتها الموسمية بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، تنشط الرياح أحياناً ويتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات و تصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الشمالية خلال الليل

الإثنين: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض اضافي وملموس بدرجات الحرارة خاصة في الداخل (انخفاض ٤ درجات في الداخل) وعلى المرتفعات بحيث تصبح دون معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياحخاصة شمال البلاد (٦٠ كلم/س) ويتكون ضباب كثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً تكون غزيرة احياناً خاصة جنوب البلاد اعتباراً من الفجر مع احتمال حدوث برق ورعد و ظهور لخلايا رعدية متفرقة .

الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ودون تعديل يذكر على الساحل ويتكون ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة فترة قبل الظهر مع احتمال حدوث برق ورعد، يستقر الطقس تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر
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