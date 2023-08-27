حمادة: من غير المسموح الحديث عن تطيير العام الدراسي

وخلال رعايته افتتاح مركز تربوي في اللبوة البقاع الشمالي، ربط حمادة بين مناسبة الافتتاح وتحرير الجرود الذي تمثل بطرد الإرهاب من مناطق حاولوا احتلالها وترهيبها بالمتفجرات والمفخخات والصواريخ في مناطق البقاع الشمالي والاوسط في منطقة قدمنا فيها أنفسنا فداءا للارض والإنسان، وهناك من يتربص بنا بين لحظة واخرى، رغم معرفتنا بذلك لكننا ندير اذننا الطرشاء، وهؤلاء أصبحوا خارج التاريخ.

كما رأى ان "المقاومة التي حررت وحمت هي التي ستحمي مستقبل اقتصاد لبنان على مستوى النفط والغاز والثروات، ومن إنجازاتها جهوزيتها على المستوى الاقتصادي من أجل نهوض بلدنا حفظا لدماء الشهداء والجرحى والمجاهدين".