حمادة: من غير المسموح الحديث عن تطيير العام الدراسي
اكد النائب ايهاب حمادة انه من غير المسموح الحديث عن تطيير العام الدراسي لان لبنان التربوي مربوط بجناحين الجناح الاول التعليم الرسمي والمهني والثاني التعليم الخاص ولن نسمح باسقاط العام الدراسي، ومستوى التعليم في لبنان لانه كان وما زال منارة شامخة في العالم العربي والغربي".
وخلال رعايته افتتاح مركز تربوي في اللبوة البقاع الشمالي، ربط حمادة بين مناسبة الافتتاح وتحرير الجرود الذي تمثل بطرد الإرهاب من مناطق حاولوا احتلالها وترهيبها بالمتفجرات والمفخخات والصواريخ في مناطق البقاع الشمالي والاوسط في منطقة قدمنا فيها أنفسنا فداءا للارض والإنسان، وهناك من يتربص بنا بين لحظة واخرى، رغم معرفتنا بذلك لكننا ندير اذننا الطرشاء، وهؤلاء أصبحوا خارج التاريخ.
كما رأى ان "المقاومة التي حررت وحمت هي التي ستحمي مستقبل اقتصاد لبنان على مستوى النفط والغاز والثروات، ومن إنجازاتها جهوزيتها على المستوى الاقتصادي من أجل نهوض بلدنا حفظا لدماء الشهداء والجرحى والمجاهدين".