البطريرك الراعي: نتوجه الى الأجهزة الأمنية لتعزيز حماية المعابر اللبنانية ونصلي لكي يتجرد المسؤولون من مصالحهم الخاصة

الراعي : نسأل نحن لماذا يحرم لبنان من انتخاب رئيس؟ لماذا ينتهك الميثاق الذي ينص على أن يكون رئيس الجمهورية مسيحيًّا مارونيًّا ورئيس الحكومة مسلمًا سنيًّا ورئيس مجلس النواب مسلماً شيعيًّا؟