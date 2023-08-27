بالخريطة - قاسم غريّب يفصّل العائدات المُحتملة للغاز في بعض السيناريوهات

لا تبدو طرقُ مهمة الموفد الفرنسي جان ايف لوديان سالكة بعد منتصف أيلول نتيجةَ الانقسام الكبير حول ما يريده كلُ فريق من انتخاب الرئيس ورؤيته للملف الرئاسي.
توقعت "مصلحة الأرصاد الجويّة" أن يكون الطقس يوم غد الاثنين "غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض إضافي وملموس بدرجات الحرارة خاصة على المرتفعات وفي الداخل حيث تكون دون معدلاتها الموسمية بحدود الخمس درجات، كما تنشط الرياح خاصة شمال البلاد (50 كلم/س) ويتكون ضباب كثيف على المرتفعات، وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة تكون غزيرة أحياناً، خاصة جنوب البلاد اعتباراً من الفجر، مع احتمال حدوث برق ورعد و ظهور لخلايا رعدية متفرقة ".
رأى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل "أننا نعيش في شريعة غاب، تحت سيطرة حزب مسلّح يستعمل الدولة وكل الأساليب المتاحة ليسيطر على حياتنا ومستقبلنا ومستقبل أبنائنا"، معتبرًا أن "أحداث الكحالة هي النقطة التي طفح معها الكيل، حيث حصل انتشار مسلّح لحزب الله واستخدم السلاح بوجه مدنيين سالمين وأطلق النار على الناس"، لافتًا إلى أن "ما حصل هو تجسيد لحالة وضع اليد التي يقوم بها الحزب على الدولة، وقد تغيّرت طبيعة عملنا من عمل سياسي طبيعي إلى نضال كياني ووجودي، لأننا نشعر أن تغييرًا بنيويًا يحصل للبنان".