الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

طوني فرنجية: اللامركزية التي نص عليها الطائف هي المدخل للإنماء المتوازن الذي يحمي وحدة لبنان

2023-08-27 | 11:40
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
طوني فرنجية: اللامركزية التي نص عليها الطائف هي المدخل للإنماء المتوازن الذي يحمي وحدة لبنان
طوني فرنجية: اللامركزية التي نص عليها الطائف هي المدخل للإنماء المتوازن الذي يحمي وحدة لبنان

أكد النائب طوني فرنجية ان "تيار المرده لطالما انتهج الواقعية السياسية، الانفتاح والايمان بلبنان المُتعدد. والتعدد في لبنان، لا يمنع ابداً العمل على بنائه، فبناء الدولة الغنيّة بتعدُدها يحتاج الى انماءٍ متوازنٍ بين المناطق والمواطنين كافة، حمايةً لوحدة لبنان".

أضاف: " وحدة لبنان تتعزز عندما نمنع ازدهار منطقة لبنانية على حساب أخرى، وعندما نسعى ليكون جميع المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات، فيدفعون جميعهم من دون استثناء الضرائب ويستفيدون جميعهم من الخدمات، وكل ما يُخالف هذا المنطق يزعزع فكرة وحدة لبنان. وهنا يمكن القول اننا امام مرحلة من الجدية في التعاطي مع فكرة اللامركزية الادارية، اي بمعنى آخر في التعاطي مع فكرة تطبيق ما تم الاتفاق عليه في "الطائف".

وتابع: "ان تطبيق إتفاق الطائف بشكل عام واللامركزية الادارية بشكل خاص، هو المدخل الأساسي للانماء المتوازن وصحة توزيع موارد الدولة بين المناطق اللبنانية".

فرنجيه وخلال لقاء مع شباب المرده المُشاركين في المخيم الصيفيّ الذي ينظمه "مكتب الشباب والطلاب" في "المرده"، اعتبر ان "من يريد ان يبني وطناً عليه ان يبحث عن لغة العقل لا لغة الغرائز، وهذا ما يميّزنا اليوم، وما نسعى الى نقله الى جيل الشباب الذي نؤمن بقدراته وكفاءاته و بضرورة اتكائه على من سبقوه بالمعرفة والخبرة، اي على الأجيال السابقة التي قدمت الكثير من أجل لبنان".

وأضاف: " اذا اردنا ان نُخرج بلدنا من حالة اللامسؤولية واللادولة علينا بالحدّ الادنى ان نتحاور مع بعضنا البعض، فنتفق على بناء دولتنا واعطاء كل الدفع للقضاء والأجهزة الأمنية حتى يتمكنوا من لعب دورهم الفعليّ. ومن يرفض الحوار حول جميع المسائل لاسيما الاساسية منها، عليه ان يتحمّل مسوؤلية التفلّت الحاصل في لبنان والذي يؤدي الى مجموعة من الجرائم كالجريمة التي وقعت مؤخراً وأودت بحياة الطفلة البريئة نايا حنا".

وتابع: " العلاقة المباشرة مع الشباب، تمكننا من ان نتواصل معكم وفقاً للغة العقل والواقع، اي مقاربة كل ما يجري حولنا بواقعية حتى نتمكن معاً من الوصول الى المستقبل الذي نتمناه، فالبعض يريد بناء الوطن وفقاً لنظريات من عالم الأحلام بهدف المتاجرة بالمواطنين، من دون ان يقدّم اي خطة عملية، في حين اننا نسعى دائماً لتقديم الحلول المُمكنة التي تُحقّق اهداف الشباب بعيداً عن المتجارة بهم وبعواطفهم وغرائزهم".

وأشار فرنجيه الى "اننا عندما ننادي بالواقعية لا يعني ابداً تسليمنا بالأمر الواقع، فالمرده تيار يعتزّ بشهدائه الذين استشهدوا رفضاً للتسليم بالأمر الواقع ، فالواقعية بالنسبة لنا هي العمل وفقاً لمنطق العقل لا وفقاً للغرائز والمشاعر".

وتوجه فرنجيه الى الشباب، مذكراً اياهم بخطايا الاعلام الـ4 التي تحدث عنها البابا فرنسيس قبل أيام قليلة وهي: التضليل، التشهير بالاشخاص ، التفتيش عن الفضائح والافتراء، معتبراً "اننا ومع الأسف نتعرض يومياً لبعض الاعلام المُضلّل، فعلى سبيل المثال خلال مرحلة "17 تشرين" تم طرح مبادىء لا يمكن لأي مواطن يحب وطنه ان يكون غير مؤيّدٍ لها. لكن هناك بعض الانتهازيين والوصوليين الذين استفادوا من هذه المرحلة، وعملوا على سرقة الشعارات واللعب على عواطف المواطنين مستفيدين من بعض وسائل الاعلام، فتمكنوا من الوصول الى مناصب من خلال انتهازيتهم لا من خلال قدراتهم وكفاءاتهم".
 
مقالات ذات صلة
طوني فرنجية: اللامركزية التي نص عليها الطائف هي المدخل للإنماء المتوازن الذي يحمي وحدة لبنان

محليات

طوني فرنجية

تيار المردة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الأنباء الإلكترونية : تباينات خارجية بين لودريان ونظرائه في اللجنة الخماسية حول الحل الرئاسي
وفاة الطفلة نايا حنا بعد قرابة الـ 3 أسابيع من إصابتها بالرصاص الطائش في منطقة الحدث

اقرأ ايضا في محليات

ازدياد المؤشرات السلبية للزيارة الثالثة للودريان
16:20

ازدياد المؤشرات السلبية للزيارة الثالثة للودريان

لا تبدو طرقُ مهمة الموفد الفرنسي جان ايف لوديان سالكة بعد منتصف أيلول نتيجةَ الانقسام الكبير حول ما يريده كلُ فريق من انتخاب الرئيس ورؤيته للملف الرئاسي.

16:20

ازدياد المؤشرات السلبية للزيارة الثالثة للودريان

لا تبدو طرقُ مهمة الموفد الفرنسي جان ايف لوديان سالكة بعد منتصف أيلول نتيجةَ الانقسام الكبير حول ما يريده كلُ فريق من انتخاب الرئيس ورؤيته للملف الرئاسي.

مصلحة الأرصاد الجويّة: انخفاض بدرجات الحرارة وسقوط أمطار متفرقة جنوبا
16:15

مصلحة الأرصاد الجويّة: انخفاض بدرجات الحرارة وسقوط أمطار متفرقة جنوبا

توقعت "مصلحة الأرصاد الجويّة" أن يكون الطقس يوم غد الاثنين "غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض إضافي وملموس بدرجات الحرارة خاصة على المرتفعات وفي الداخل حيث تكون دون معدلاتها الموسمية بحدود الخمس درجات، كما تنشط الرياح خاصة شمال البلاد (50 كلم/س) ويتكون ضباب كثيف على المرتفعات، وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة تكون غزيرة أحياناً، خاصة جنوب البلاد اعتباراً من الفجر، مع احتمال حدوث برق ورعد و ظهور لخلايا رعدية متفرقة ".

16:15

مصلحة الأرصاد الجويّة: انخفاض بدرجات الحرارة وسقوط أمطار متفرقة جنوبا

توقعت "مصلحة الأرصاد الجويّة" أن يكون الطقس يوم غد الاثنين "غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض إضافي وملموس بدرجات الحرارة خاصة على المرتفعات وفي الداخل حيث تكون دون معدلاتها الموسمية بحدود الخمس درجات، كما تنشط الرياح خاصة شمال البلاد (50 كلم/س) ويتكون ضباب كثيف على المرتفعات، وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة تكون غزيرة أحياناً، خاصة جنوب البلاد اعتباراً من الفجر، مع احتمال حدوث برق ورعد و ظهور لخلايا رعدية متفرقة ".

سامي الجميّل: نعيش في شريعة غاب تحت سيطرة حزب مسلّح
13:39

سامي الجميّل: نعيش في شريعة غاب تحت سيطرة حزب مسلّح

رأى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل "أننا نعيش في شريعة غاب، تحت سيطرة حزب مسلّح يستعمل الدولة وكل الأساليب المتاحة ليسيطر على حياتنا ومستقبلنا ومستقبل أبنائنا"، معتبرًا أن "أحداث الكحالة هي النقطة التي طفح معها الكيل، حيث حصل انتشار مسلّح لحزب الله واستخدم السلاح بوجه مدنيين سالمين وأطلق النار على الناس"، لافتًا إلى أن "ما حصل هو تجسيد لحالة وضع اليد التي يقوم بها الحزب على الدولة، وقد تغيّرت طبيعة عملنا من عمل سياسي طبيعي إلى نضال كياني ووجودي، لأننا نشعر أن تغييرًا بنيويًا يحصل للبنان".

13:39

سامي الجميّل: نعيش في شريعة غاب تحت سيطرة حزب مسلّح

رأى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل "أننا نعيش في شريعة غاب، تحت سيطرة حزب مسلّح يستعمل الدولة وكل الأساليب المتاحة ليسيطر على حياتنا ومستقبلنا ومستقبل أبنائنا"، معتبرًا أن "أحداث الكحالة هي النقطة التي طفح معها الكيل، حيث حصل انتشار مسلّح لحزب الله واستخدم السلاح بوجه مدنيين سالمين وأطلق النار على الناس"، لافتًا إلى أن "ما حصل هو تجسيد لحالة وضع اليد التي يقوم بها الحزب على الدولة، وقد تغيّرت طبيعة عملنا من عمل سياسي طبيعي إلى نضال كياني ووجودي، لأننا نشعر أن تغييرًا بنيويًا يحصل للبنان".

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023