جريمة مروعة في عرسال البقاعية.. اعتداء على قاصر ومحاول إغتصاب وابتزاز
جريمة مروعّة هزت بلدة َعرسال البقاعية حيث أقدم ستة اشخاص لبنانيين على إلاعتداء ومحاولة إغتصاب وابتزاز القاصر ع .ع الدين.
وقد باشر القضاءُ المختص تحقيقاتِه وتم توقيف اربعةِ متهمين على ذمة التحقيقة واكد وكيلُ عائلةِ القاصرالمحامي اشرف الموسوي أن الجريمة حصلت منذ اسبوع وهي بعهدة القضاء المختص مناشدا باسم العائلة إنزال أشد العقوبات بحق المعتدين طالبا الإدعاء وملاحقة اي شخص يروج لاي مقاطع فيديو تسيء للقاصر او لعائلتها....وقد إستنكرت فاعلياتُ البلدة هذا الاعتداء مطالبةً بالإقتصاص من الفاعلين.
ولن تنشر الجديد المشاهد التي بحوزتها لكونها تعبّر عن جريمة ٍ فائقة الوصف .