كلاّس قدم التعازي لعائلة الطفلة نايا حنا.. "شفيعة الطفولة"

نايا جان حنّا
شفيعةُ الطفولة..!
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نايا
يا ملاكاً حنونة
شهيدةً أيقونة
ضحيةٌ بيضاء
لرعونةٍ سوداء
و سلوكاتٍ مجنونة
في دولة خجولة.!
رصاصةٌ رَعناء
تقتلُ وطناً
تَحتقِرُ الرجولة
رصاصةٌ عمياء
تغتال الطفولة
يا رب ..!
يا ربّ ، إنّا نسألكَ
العطفَ و الرأفة
و الشفقةَ و الرحمة
و ان تَحتَضِنَ ( نايا ) في ملكوتك
ملاكاً قديسة
سفيرةً للنقاوة
ضحيةً للشقاوة
للفردوس عروسةً
مبروكةً محروسة
يمامةً بيضاء
بلونِ السماء
قتلها مجنون ، جعلها
للبُغْضِ فريسة..!
فإقتبِلْها في حنانك
شمعةً عسلية
و ذبيحةً طهرية..!
رَجَوناكَ يا رب
إمنَعِ الحقدَ و الطيش
و أَبْعِدْ تنغيصةِ العَيْش
إقتَبِلْ ( نايا ) روح فداء
إمنحْ اهلها الصبرَ و العزاء
و كُنْ لهم نورَ الرجاء
يا رب..!