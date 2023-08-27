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محليات

كلاّس قدم التعازي لعائلة الطفلة نايا حنا.. "شفيعة الطفولة"

2023-08-27 | 13:35
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كلاّس قدم التعازي لعائلة الطفلة نايا حنا.. &quot;شفيعة الطفولة&quot;
كلاّس قدم التعازي لعائلة الطفلة نايا حنا.. "شفيعة الطفولة"

قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس
التعازي لعائلة الطفلة نايا جان حنّا ، ضحية الرصاص الأعمى ، ونقل لهم تعازي الرئيس نجيب ميقاتي القلبية ، طالباً النعمةَ لروحها و العزاء لذويها ..!

نايا جان حنّا 
شفيعةُ الطفولة..! 
—————-
نايا
يا ملاكاً حنونة 
شهيدةً أيقونة
ضحيةٌ بيضاء 
لرعونةٍ سوداء
و سلوكاتٍ مجنونة
في دولة خجولة.!

رصاصةٌ  رَعناء  
تقتلُ وطناً
تَحتقِرُ الرجولة 
رصاصةٌ عمياء 
تغتال الطفولة

يا رب ..! 

يا ربّ ، إنّا نسألكَ
العطفَ و الرأفة
و الشفقةَ و الرحمة 
و ان تَحتَضِنَ ( نايا ) في ملكوتك 
ملاكاً  قديسة
سفيرةً  للنقاوة
ضحيةً للشقاوة 
 للفردوس عروسةً 
 مبروكةً محروسة 
 يمامةً بيضاء 
بلونِ السماء 
قتلها مجنون ، جعلها 
للبُغْضِ فريسة..!

فإقتبِلْها  في حنانك
شمعةً عسلية
و ذبيحةً طهرية..! 
رَجَوناكَ يا رب 
إمنَعِ الحقدَ و الطيش
و أَبْعِدْ تنغيصةِ العَيْش
إقتَبِلْ  ( نايا  ) روح  فداء 
إمنحْ اهلها الصبرَ و العزاء
و كُنْ لهم نورَ الرجاء
يا رب..!
 
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