عائلة الصدر: ننصح بشرى الخليل ان تعود الى رشدها وتعتذر والتوقف فورًا عما تقترفه في حق الإمام وقضيته

أولاً: إن ما تدلي به في ما يخص الإمام السيد موسى الصدر وقضية حجز حريته وأخويه لا أساس له من الصحة، وهي لم تقدم يوما دليلاً على أي مما تزعمه. هي لم تكن يوما صديقة لعائلة الإمام او قريبة منها، بل هي تعرض حياة الإمام واخويه للخطر وعوائلهم ومحبيهم للأذى والتعذيب النفسي.

ثانياً: إن وكيلة صدام حسين لا يحق لها ادعاء النقل عن صهر الامام الصدر السيد الشهيد محمد باقر الصدر الذي أعدمه صدام بدم بارد مع شقيقته الشهيدة السيدة آمنة (بنت الهدى)، زد على ذلك أنها لم يكن لها أي تواصل مع السيد الشهيد ولا مع عائلته.

ثالثاً: بعد تماديها بإساءتها لقضية الإمام وأخويه وتعريض حياتهم للخطر، لجأت عائلة الإمام إلى القضاء اللبناني مرات عدّة، وخسرت وكيلة هانيبال كل الجولات:

قدمنا دعوى مداعاة لعلة الخطأ الجسيم أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز وتم إبطال قرار أصدرته إحدى الغرف الجزائية لمحكمة التمييز يقضي بكف يد المحقق العدلي في القضية.

قدمنا دعوى أمام قضاء الأمور المستعجلة في بيروت فصدر قرار بمنعها من الحديث عن حياة الامام تحت طائلة غرامة إكراهية تبرعنا بها سلفاً لمصلحة مركز سرطان الأطفال في بيروت. لقد قمنا اليوم، وسوف نستمر، بالإجراءات القانونية والقضائية كافة لكبح جماح إفتراءاتها وإضرارها بحياة الامام وأخويه وبقضية تحريرهم.

رابعاً: رغم عزلها من قبل موكلها هانيبال معمر القذافي في العام 2016، تتباهى أنها على تواصل مع جهات ليبية قذافية، وتصرح بشكل شبه يومي لوسائل إعلام تستضيفها رغم فقدان مصداقيتها، لتكرر ذات الروايات الكاذبة.

خامسا: إن ما تصرح به، نضعه برسم الرأي العام والقضاء ونقابة المحامين وأصحاب الرأي ووسائل الإعلام والمواقع والمنصات وغيرها. ندعو القضاء للتعجيل والبت العاجل في ملفها لايقاف ما ترتكبه. كما ندعو نقابة المحامين لأخذ دورها في ايقاف احد المنتسبين اليها في مخالفة قانون المهنة وإيذاء مشاعر عائلة الامام الصدر وأخويه ومحبيهم وايذاء روح الشهيد آية الله السيد محمد باقر الصدر وعائلته ومحبيه.

ختم البيان: "عائلة الامام الصدر تنصح السيدة بشرى الخليل ان تعود الى رشدها وتعتذر وتتوقف فورا عما تقترفه في حق الامام وقضيته وأخويه".