جلسة للجنة المال والموازنة النيابية لمناقشة التقرير الأولي للتدقيق الجنائي لشركة الفاريز ومارسال

تقدم العلامة السيد علي فضل الله من ذوي الطفلة نايا حنا باحر المواساة والتعازي بوفاتها من جراء إصابتها برصاصة طائشة داعيا كل المعنيين إلى تحمّل مسؤولياتهم لمنع ظاهرة إطلاق الرصاص التي تستهين بأرواح الناس وعدم تغطيتها تحت أي اعتبار، متوجها إلى الأجهزة الأمنية المعنية بضرورة ملاحقة كل الذين يقومون بهذا الجرم وعدم التهاون في مواجهته إضافة إلى ضرورة تفعيل القوانين التي تجرم مرتكبي هذه الأعمال مذكرا بالحرمة الشرعية لهذا العمل لما قد يسببه من سقوط ضحايا واضرار.