جلسة للجنة المال والموازنة النيابية لمناقشة التقرير الأولي للتدقيق الجنائي لشركة الفاريز ومارسال

كشف رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود في بيان عن" استمرار الزخم الكبير في حركة الوصول الى لبنان لتاريخ اليوم"، مشيراً الى ان "حركة الطيران في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت لا تزال تسجل وصول بين 130 الى 135 طائرة يومياً".
تقدم العلامة السيد علي فضل الله من ذوي الطفلة نايا حنا باحر المواساة والتعازي بوفاتها من جراء إصابتها برصاصة طائشة داعيا كل المعنيين إلى تحمّل مسؤولياتهم لمنع ظاهرة إطلاق الرصاص التي تستهين بأرواح الناس وعدم تغطيتها تحت أي اعتبار، متوجها إلى الأجهزة الأمنية المعنية بضرورة ملاحقة كل الذين يقومون بهذا الجرم وعدم التهاون في مواجهته إضافة إلى ضرورة تفعيل القوانين التي تجرم مرتكبي هذه الأعمال مذكرا بالحرمة الشرعية لهذا العمل لما قد يسببه من سقوط ضحايا واضرار.
رداً على البيان الصادر عن عائلة سماحة السيد موسى الصدر والذي يستهدفني بالمباشر ، ورغم أنني لا أود الدخول بسجال مع العائلة المصابة إلا أنني أجدني مضطرة للرد على المغالطات الكثيرة التي إحتواها هذا البيان، وعليه أدلي بما يلي: