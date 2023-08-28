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محليات

ميقاتي استقبل شرف الدين ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

2023-08-28 | 05:47
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ميقاتي استقبل شرف الدين ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
ميقاتي استقبل شرف الدين ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

إجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمل نجيب ميقاتي مع وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين قبل ظهر اليوم في السرايا.

 إجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمل نجيب ميقاتي مع وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين قبل ظهر اليوم في السرايا.

كما استقبل ميقاتي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم الذي اوضح بعد اللقاء" انه قدم نسخة من التقرير السنوي الاول للهيئة ، كما جرى عرض لكافة الامور المتعلقة بعمل الهيئة والخطة المستقبلية لها، كما شكرناها على دعمه لعملنا".

والتقى رئيس الحكومة وفدًا من "المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة" ضم: انطوان جبران ، سليم مكسور والمهندس نزيه رعد وجرى عرض لمطالب المجلس، كما إستقبل النائبين أحمد الخير وهادي حبيش. 

وإستقبل رئيس الحكومة سفير قبرص في لبنان بانايوتيس كيرياكو في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان.

ومن زوار السرايا سفير لبنان في المملكة المتحدة رامي مرتضى.

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