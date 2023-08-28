الوكالة الوطنية: وصول السفير القطري الجديد الى بيروت
وصل ظهر اليوم الى مطار بيروت السفير القطري الجديد الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل ثاني آل ثاني، وفق ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام.
وكان في استقبال السفير القطري الجديد في صالون الشرف في المطار ممثل وزارة الخارجية نائب مدير المراسم في الوزارة القنصل سلام الأشقر وسفراء الدول العربية المعتمدة لدى لبنان: جامعة الدول العربية عبد الرحمن الصلح ، المملكة العربية السعودية وليد بخاري ، دولة فلسطين اشرف دبور، اليمن عبد الله عبد الكريم الدعيس، سلطنة عمان أحمد محمد السعيدي، نائب السفير المصري المستشار هاني خضر، ممثل السفير الجزائري اورمضان عبد المالك ، والقائمون بالاعمال لدى سفارات الدول العربية المعتمدة لدى لبنان: السودان سارة إدريس، الكويت المستشار عبد الله الشاهين، الاردن منذر عوض ابو عبيد، المغرب يوسف المدن ، تونس الوزير المفوض مصطفى العساكري، إضافة الى طاقم دبيلوماسي من السفارة القطرية لدى لبنان.