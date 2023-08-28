الجيش: عملية دهم في بلدة الفاعور البقاعية وتوقيف 13 شخصًا لتورطهم في إشكال تخلّله إطلاق نار

الجيش: عملية دهم في بلدة الفاعور البقاعية وتوقيف 13 شخصًا لتورطهم في إشكال تخلّله إطلاق نار

اعلنت قيادة الجيش في بيان لها انه "بتاريخ 27 /8 /2023، على أثر إشكال عائلي تخلله إطلاق نار في بلدة الفاعور ـــ البقاع، نفذت وحدة من الجيش تدابير أمنية وأوقفت 7 مواطنين وسوريَّيْن، كما دهمت منازل متورطين في الإشكال وأوقفت 4 مواطنين وضبطت أسلحة حربية وكمية من الذخائر.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".