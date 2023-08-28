مصلحة الليطاني تقدمت بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية حول التعديات البيئية الخطرة الناتجة عن مخيمات السوريين

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان انها" تقدمت بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية حول المخالفات القانونية والتعديات البيئية الخطرة الناتجة عن مخيمات السوريين في الحوض الأعلى لنهر الليطاني وتحديدا في مخيّمي "الروضة" و "المرج"، حيث ينتج عن هذه المخيمات مخالفات: رمي نفايات صلبة في نهر الليطاني، إلقاء المياه الملوثة في نهر الليطاني، وسحب مياه من نهر الليطاني واستخدامها في ري المزروعات".