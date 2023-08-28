فضل الله: لمحاسبة مطلقي الرصاص الطائش والكف عن تغطية مثل هذا السلاح
تقدم العلامة السيد علي فضل الله من ذوي الطفلة نايا حنا باحر المواساة والتعازي بوفاتها من جراء إصابتها برصاصة طائشة داعيا كل المعنيين إلى تحمّل مسؤولياتهم لمنع ظاهرة إطلاق الرصاص التي تستهين بأرواح الناس وعدم تغطيتها تحت أي اعتبار، متوجها إلى الأجهزة الأمنية المعنية بضرورة ملاحقة كل الذين يقومون بهذا الجرم وعدم التهاون في مواجهته إضافة إلى ضرورة تفعيل القوانين التي تجرم مرتكبي هذه الأعمال مذكرا بالحرمة الشرعية لهذا العمل لما قد يسببه من سقوط ضحايا واضرار.
ورأى سماحته أن هذه الجرائم النكراء تحولت إلى وجعٍ وطني يرخي بظلاله على العائلات جميعها دون أيّ تمييزٍ بين الطّوائف أو المناطق مشددا على ضرورة نشر الوعي لمخاطر هذه الظاهرة واثارها السلبية على المجتمع وبناء ثقافة تحترم الإنسان وحياته.