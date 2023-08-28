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محليات

ميقاتي رأس اجتماع لجنة الكهرباء في السرايا

2023-08-28 | 10:06
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ميقاتي رأس اجتماع لجنة الكهرباء في السرايا
ميقاتي رأس اجتماع لجنة الكهرباء في السرايا

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بقطاع الكهرباء بعد ظهر اليوم في السرايا، وشارك فيه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزراء: العدل هنري خوري، المال يوسف الخليل، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، البيئة ناصر ياسين، الطاقة والمياه وليد فياض، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الثقافة محمد المرتضى، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الإتصالات جوني القرم، الدفاع الوطني موريس سليم،الزراعة عباس الحاج حسن، التربية والتعليم العالي عباس الحلبي. كما شارك في الإجتماع المدير العام لكهرباء لبنان كمال حايك ،المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس.

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