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محليات

معلومات "الجديد": الوفد اللبناني الموجود في نيويورك يحاول اعادة تثبيت حركة اليونيفيل بمرافقة الجيش اللبناني وسط مفاوضات باعتماد صيغة حل وسط اي بدل التنسيق مع الجيش يعتمد التنسيق مع الحكومة اللبنانية

2023-08-28 | 13:05
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معلومات "الجديد": الوفد اللبناني الموجود في نيويورك يحاول اعادة تثبيت حركة اليونيفيل بمرافقة الجيش اللبناني وسط مفاوضات باعتماد صيغة حل وسط اي بدل التنسيق مع الجيش يعتمد التنسيق مع الحكومة اللبنانية
معلومات "الجديد": الوفد اللبناني الموجود في نيويورك يحاول اعادة تثبيت حركة اليونيفيل بمرافقة الجيش اللبناني وسط مفاوضات باعتماد صيغة حل وسط اي بدل التنسيق مع الجيش يعتمد التنسيق مع الحكومة اللبنانية
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معلومات "الجديد": الوفد اللبناني الموجود في نيويورك يحاول اعادة تثبيت حركة اليونيفيل بمرافقة الجيش اللبناني وسط مفاوضات باعتماد صيغة حل وسط اي بدل التنسيق مع الجيش يعتمد التنسيق مع الحكومة اللبنانية

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