بو حبيب التقى غوتيريس لشرح موقف لبنان من المشروع المرتقب حول تجديد ولاية اليونيفيل

تابع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب اليوم إجتماعاته في نيويورك، فإلتقى مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس لشرح موقف لبنان من المشروع المرتقب حول تجديد ولاية اليونيفيل.