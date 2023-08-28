نصرالله: يريدون ان تتحول اليونيفيل في لبنان إلى جواسيس للإسرائيلي

اشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان الى ان لبنان يقع تحت تأثير منخفض جوّي متمركز فوق تركيا مما يؤدي الى طقس متقلّب و ماطر أحياناً ويستمر حتى بعد ظهر الثلاثاء حيث تنحسر الامطار و يستقر الطقس تدريجياً وتعود درجات الحرارة للارتفاع خاصة في المناطق الداخلية والجبلية اعتباراً من الأربعاء.
كتب وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية على منصة "إكس": "الصور أدناها هي لمجاري تصريف مياه الأمطار على أوتوسترادات دولية ومنها أنفاق المطار. أيعقل أن تتحول إلى مستوعبات لرمي النفايات. المواطنون والمعنيون دون استثناء، عليهم جميعا التحلي بالقدر المطلوب من المسؤولية، وكل من موقعه كي لا يقع ما لا يحمد عقباه من بداية موسم الأمطار المرتقب".
ارتفعت أسعار المحروقات في لبنان، صباح اليوم الثلاثاء، وأصبحت على الشكل التالي: