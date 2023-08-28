نصرالله: الحكومة اللبنانية تسعى لإصلاح خطأ تم ارتكابه العام الماضي ويخرق السيادة اللبنانية

كتب وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية على منصة "إكس": "الصور أدناها هي لمجاري تصريف مياه الأمطار على أوتوسترادات دولية ومنها أنفاق المطار. أيعقل أن تتحول إلى مستوعبات لرمي النفايات. المواطنون والمعنيون دون استثناء، عليهم جميعا التحلي بالقدر المطلوب من المسؤولية، وكل من موقعه كي لا يقع ما لا يحمد عقباه من بداية موسم الأمطار المرتقب".