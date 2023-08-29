مرجع سياسي للجمهورية: نأمل أن يحقق حوار لودريان توافقاً يخرق جدار التعطيل الرئاسي

كتبت صحيفة الجمهورية، بأن "مصادر فرنسية مواكبة لمهمة لودريان تحاذر ان تقدم ايّ خلاصات مسبقة حول ما يمكن ان يفضي اليه "حوار ايلول" من شأنها أن تعكّر أجواء العملية الحواريّة قبل انطلاقها، الا انّ المقاربات السياسية في الداخل، لهذا الحوار، تتوزع بين ضفة اعتراضية لا ترى في هذا الحوار سوى تضييع للوقت، وبين ضفّة حذرة تقارب حوار أيلول كمحطة ضبابيّة، لا يجازف اي من اطراف هذه الضفة في افتراض ايجابيات تجافي الواقع".