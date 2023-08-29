نداء الوطن: مجلس الأمن يصوت غداً على قرار التمديد لليونيفيل

أفادت صحيفة نداء الوطن، بأنه "يصوّت مجلس الأمن غداً بالتوقيت المحلي هناك، على قرار التمديد لليونيفيل".

وتقول المعلومات إن "قراراً كهذا كتب بالحبر الأزرق تمهيداً لإقراره بالصيغة النهائية"، وأفيد ليلاً، أن "الوزير بوحبيب التقى أمس الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش لشرح موقف لبنان من المشروع المرتقب حول تجديد ولاية اليونيفيل".



وكان بو حبيب التقى المندوبين الدائمين لكل من غانا والغابون والموزامبيق بصفتهم أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن، وذلك في حضور ممثل عن الاتحاد الافريقي، للبحث في مسألة تجديد ولاية اليونيفيل أيضاً.