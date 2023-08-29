بولا يعقوبيان : علينا أن ننتخب رئيس للجمهورية وأن نبقى في المجلس النيابي وليربح من يربح

بولا يعقوبيان : علينا أن ننتخب رئيس للجمهورية وأن نبقى في المجلس النيابي وليربح من يربح

