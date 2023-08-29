تنظر الهيئة الاتهامية في بيروت بالاستئناف المقدم من هيئة القضايا في وزارة العدل والمرتبط بالقرار الذي اصدره قاضي التحقيق الاول في بيروت بالانابة شربل ابو سمرا والذي بموجبه ترك الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة رهن التحقيق دون توقيفه