معلومات "#الجديد ": قاضي التحقيق في جبل لبنان رانيا يحفوفي تُصدر القرار الظنّي في قضية حضانة Garde Rêve بجناية محاولة القتل وجنحة الإيذاء القصدي بحقّ المربّية دجيني الخوري وردّ طلب إخلاء سبيلها@RikardoChidiac pic.twitter.com/mDDlAHt5fs
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) August 29, 2023
معلومات "#الجديد ": قاضي التحقيق في جبل لبنان رانيا يحفوفي تُصدر القرار الظنّي في قضية حضانة Garde Rêve بجناية محاولة القتل وجنحة الإيذاء القصدي بحقّ المربّية دجيني الخوري وردّ طلب إخلاء سبيلها@RikardoChidiac pic.twitter.com/mDDlAHt5fs
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