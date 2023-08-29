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محليات

وزير الدفاع التقى وزير المهجرين وملف النزوح السوري كان حاضراً

2023-08-29 | 07:39
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وزير الدفاع التقى وزير المهجرين وملف النزوح السوري كان حاضراً
وزير الدفاع التقى وزير المهجرين وملف النزوح السوري كان حاضراً

وزير الدفاع التقى وزير المهجرين وملف النزوح السوري كان حاضراً

التقى وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال الوطني  موريس سليم في مكتبه في اليرزة، وزير المهجرين عصام شرف الدين، وجرى التداول في الأوضاع العامة في البلاد لا سيما موضوع النزوح السوري الجديد الى لبنان الحاصل منذ ثلاثة أسابيع عبر معابر غير شرعية، وأهمية التنبه لهذا الأمر وردعه عبر مراقبة الحدود و التنسيق بين المؤسسات المعنية من أمنية وإدارية لضبط هذا الموضوع لأن لبنان لم يعد قادراً على تحمل المزيد من النزوح السوري.

وأكد الوزير سليم أن وحدات الجيش تقوم بجهد كبير لمواجهة هذه الظاهرة وقد تمكنت في الأسابيع الأخيرة من منع دخول المئات من السوريين الى الاراضي اللبنانية  من المعابر غير الشرعية

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وزير الدفاع التقى وزير المهجرين وملف النزوح السوري كان حاضراً

محليات

موريس سليم

عصام شرف الدين

النزوح السوري

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