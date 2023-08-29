أوساط حكومية مطلعة لـ"الجديد": المسودة المتداولة لقرار مجلس الامن حول التجديد لقوات اليونيفيل تتضمن طلبات من قبل لبنان وحصل توافق على تعديل النص الأولي بناء لاتصالات فرنسية

أوساط حكومية مطلعة لـ"الجديد": المسودة المتداولة لقرار مجلس الامن حول التجديد لقوات اليونيفيل تتضمن طلبات من قبل لبنان وحصل توافق على تعديل النص الأولي بناء لاتصالات فرنسية لانها هي حاملة القلم