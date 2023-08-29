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محليات

مكتب القرم: أي شركة أو موزع للانترنت يحتسب الفاتورة الشهرية الجديدة بالدولار ستتم ملاحقته قضائياً

2023-08-29 | 13:27
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مكتب القرم: أي شركة أو موزع للانترنت يحتسب الفاتورة الشهرية الجديدة بالدولار ستتم ملاحقته قضائياً
مكتب القرم: أي شركة أو موزع للانترنت يحتسب الفاتورة الشهرية الجديدة بالدولار ستتم ملاحقته قضائياً

مكتب القرم: أي شركة أو موزع للانترنت يحتسب الفاتورة الشهرية الجديدة بالدولار ستتم ملاحقته قضائياً

اعلن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم في بيان انه "بعد قرار مجلس الوزراء برفع تعرفة خدمات هيئة "أوجيرو"، ومع دخول الأسعار الجديدة حيّز التنفيذ ابتداءً من 1 أيلول 2023،ولما كان موزعو الانترنت غير المرخّصين يعلمون زبائنهم بانه سيتم زيادة اسعار باقات الانترنت ابتداء من 1 ايلول 2023 وبانه سيتم احتساب الفاتورة الشهرية الجديدة بقيمة ٢٥ دولار أميركي متحججين بذلك بقرار مجلس الوزراء،  يهمّ المكتب الاعلامي للقرم أن يؤكد ان الجباية الرسمية لن تكون الا بالليرة اللبنانية بحيث سيصبح سعر باقة الحدّ الأدنى للمشتركين عبر "أوجيرو" ٤٢٠ ألف ليرة، وان وزارة الاتصالات تقوم بمعالجة وضع كافة شبكات التوزيع للخدمة غير المرخصة بغية انتظامها ضمن الأطر القانونية والأنظمة المحلية المعمول بها، وأي شركة أو أي موزع يتحجّج ويدّعي احتساب الفاتورة الشهرية الجديدة على أساس قرار مجلس الوزراء بالدولار الاميركي، فسيتم ملاحقته قضائياً".    
وطلبت وزارة الاتصالات من وزارة الاقتصاد "محاسبة هذه الشركات التي تتلاعب بالاسعار غير مكترثة لأوضاع اللبنانيين المعيشية".
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جوني القرم

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