معلومات "الجديد": اطلاق سراح الممثل الكوميدي ‫نور حجار‬ بسند اقامة بعد توقيفه أكثر من ٦ ساعات

معلومات "الجديد": الهيئة الاتهامية في بيروت تسلّمت جواباً من القوى الأمنية ، بتعذُّر تبليغ الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة لعدم العثور عليه في ثلاثة عناوين هي الصفرا والرابية، ومنتجع “البورتيميليو"