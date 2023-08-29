إخبار من الجمهورية القوية بشأن التدقيق الجنائي في مصرف لبنان

وفد نيابي من تكتل الجمهورية القوية يزور المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم ويسلمه الإخبار الذي أعده التكتل حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان