واصف الحركة يكشف ما حصل معه اليوم في وزارة العدل اثناء توقيف الكوميدي نور حجار: لم أترك الساحة خوفاً

اعلن المحامي واصف الحركة عبر حسابه على موقع "فايسبوك" انه "خلال تواجده مع المحامية ديالا شحادة وكيلة الكوميدي نور حجار في وزارة العدل مكتب المباحث الجنائية لمعرفة القرار بترك حجار او إبقاءه، حضر قائد المباحث الجنائية العميد سعد وأبلغه ما حرفيته:"إذا بدك مصلحة نور، بدك تفل من هون! قال الريس بدك تفل من هون إذا بدك يطلع نور".
وتابع الحركة : "لم أترك الساحة خوفاً، بل بكامل إرادتي انسحبت كي لا يبقى نور موقوفاً في تصفية حسابات يريدها غسان عويدات معي شخصياً ...وقد شاهدني المعتصمين أخرج برفقة العميد سعد من ساحة الاحتجاج."
وارفق الحركة كلامه بهاشتاغ " #قاضي_برتبة_خادم_للمنظومة "