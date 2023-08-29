واصف الحركة يكشف ما حصل معه اليوم في وزارة العدل اثناء توقيف الكوميدي نور حجار: لم أترك الساحة خوفاً

واصف الحركة يكشف ما حصل معه اليوم في وزارة العدل اثناء توقيف الكوميدي نور حجار: لم أترك الساحة خوفاً بل بكامل إرادتي