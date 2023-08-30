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محليات

"الاخبار": اجتماع موسع اليوم مع هوكشتين في مكتب ميقاتي وهذا ما سيبلغه به رئيس الحكومة

2023-08-30 | 00:42
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&quot;الاخبار&quot;: اجتماع موسع اليوم مع هوكشتين في مكتب ميقاتي وهذا ما سيبلغه به رئيس الحكومة
"الاخبار": اجتماع موسع اليوم مع هوكشتين في مكتب ميقاتي وهذا ما سيبلغه به رئيس الحكومة

يصل إلى لبنان اليوم الموفد الأميركي الرئاسي عاموس هوكشتين لمتابعة بدء عمليات التنقيب في البلوك الرقم 9، وعرض إدارة وساطة جديدة تستهدف إنهاء ملف الحدود البرية بين لبنان وفلسطين المحتلة.

الى ذلك بحسب مصادر مطّلعة لصحيفة "الاخبار" فان اجتماعاً موسّعاً سيعقد اليوم في مكتب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سيبلّغ خلاله الاخير الضيف الأميركي بأن لبنان لا يعتبر أنه يدخل في مفاوضات لترسيم الحدود، وأن ما يريده هو أن تلزم الولايات المتحدة إسرائيل بالانسحاب من كل النقاط التي بقيت تحت الاحتلال، و«ما يجري لا يتجاوز حدود إظهار الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين المحتلة كما كانت عليه قبل قيام كيان الاحتلال».

ومع أن الموفد الأميركي متفائل بقدرته على إنجاز اتفاق سريع، استناداً إلى ما توصّلت إليه مداولات الأمم المتحدة بشأن التجديد لقوات الطوارئ الدولية في الجنوب إلا أنه ، وفق ما اشارت "الاخبار" يتعامل بحذر حتى لا يقع تحت الضغط كما حصل في الملف البحري، وهو أبلغ أحد المسؤولين اللبنانيين بأنه "يريد إنجاز الأمر سريعاً، ويرغب بألا يتم تكبيله بشروط كثيرة كما حصل في الملف البحري». ونقل المسؤول اللبناني عن هوكشتين قوله ما معناه بالعربية: «لا تعذّبوني كالمرة الماضية".

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نجيب ميقاتي

آموس هوكشتين

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