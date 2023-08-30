اكّدت مصادر سياسية مطلعة من كثب على الاتصالات القائمة حول الأزمة الرئاسية لـصحيفة "الجمهورية" أن لا علاقة لزيارتي وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، والوسيط الاميركي آموس هوكشتاين بالملف الرئاسي، ولن تُحدثا أي خرق، فلكل مسؤول ومن موقعه هدف لهذه الزيارة، ومثلما سيحضران سيغادران مع صفر تقدّم.

وأشارت المصادر، إلى انّ لبنان سمع من الإعلام الفرنسي موعد عودة جان إيف لودريان في 17 من الجاري، لكنه لم يتبلّغ عبر القنوات الرسمية بعد بهذا الموعد. متوقعة الاّ تكون مهمّته هذه المرة مغايرة عن سابقاتها، اي ستظل محفوفة باللا استجابة وعدم التسهيل.

الى ذلك، أبلغت اوساط سياسية مطّلعة إلى "الجمهورية" انّ المؤشرات الراهنة توحي انّ حظوظ نجاح مهمّة لودريان باتت ضئيلة جداً، حتى قبل أن يصل، بعد إصرار بعض القوى على رفض مبدأ الحوار الذي يشكّل عصب الطرح الفرنسي، بمعزل عن الشكل الذي يمكن أن يتخذه الحوار المفترض حول مواصفات رئيس الجمهورية وأولوياته.