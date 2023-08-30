بالصورة - آموس هوكستين ودوروثي شيا على مأدبة الفطور في منطقة الروشة ببيروت

Great to be back in #Beirut. Quick coffee & manoushe @ Falamanki with the beautiful iconic view overlooking Raouche with the talented #US Ambassador Dorothy Shea. @USembassybeirut pic.twitter.com/IQUxiZ4cIL
— amos hochstein (@amoshochstein) August 30, 2023
Great to be back in #Beirut. Quick coffee & manoushe @ Falamanki with the beautiful iconic view overlooking Raouche with the talented #US Ambassador Dorothy Shea. @USembassybeirut pic.twitter.com/IQUxiZ4cIL
صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان البيان التالي:
أفاد مراسل "الجديد"، بأنه "زار مهندس محادثات الحدود البحرية، مبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن آموس هوكشتاين، قلعة بعلبك الاثرية، رافقته في الجولة السفيرة والاميريكية في لبنان، دوروثي شيا، وجال الوفد على الهياكل الاثرية والمدرجات الرومانية، واستغرقت الجولة ساعة واحدة، قبل أن يعود ويغادر بدون اي تصريح الجولة بعيدا عن الإعلام".