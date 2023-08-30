بري التقى هوكشتاين: جهود المجلس النيابي ستبقى منصبة على إنتخاب رئيس جديد وإستكمال إنجاز التشريعات المطلوبة في المجال النفطي





استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة كبير مستشاري الإدارة الاميركية لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكستين والوفد المرافق بحضور السفيرة الاميركية دوروثي شيا حيث جرى عرض للأوضاع العامة اللقاء الذي إستمر ساعة غادر بعده هوكستين مكتفياً بالقول اللقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري كان ممتازا وبناءاً .

بدوره الرئيس نبيه بري جدد شكره للجهود التي بذلها هوكستين وأثمرت البدء بعملية التنقيب في البلوك رقم 9 مؤكداً أن جهود المجلس النيابي ستبقى منصبة على إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وإستكمال إنجاز التشريعات المطلوبة في المجال النفطي وفي مقدمها الصندوق السيادي كما التشريعات المطلوبة لإنجاز الإتفاق مع صندوق النقد الدولي .

الرئيس بالري أكد امام الموفد الامريكي على ضرورة وقف الإنتهاكات الإسرائيلية للقرار الدولي 1701 وعلى عمق العلاقة مع قوات الطوارئ الدولية "اليونيفل" منذ عام 1978 وحتى الآن وأن لبنان حريص جداً على المحافظة على الإستقرار كما حرصه على سيادته على كامل التراب اللبناني .

كما بحث الرئيس بري المستجدات السياسية والاوضاع العامة خلال استقباله سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولم .