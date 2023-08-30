أفاد مراسل "الجديد"، بأنه "زار مهندس محادثات الحدود البحرية، مبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن آموس هوكشتاين، قلعة بعلبك الاثرية، رافقته في الجولة السفيرة والاميريكية في لبنان، دوروثي شيا، وجال الوفد على الهياكل الاثرية والمدرجات الرومانية، واستغرقت الجولة ساعة واحدة، قبل أن يعود ويغادر بدون اي تصريح الجولة بعيدا عن الإعلام".