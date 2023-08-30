#آموس_هوكشتاين يشير يإصبعه إيجاباً عقب سؤال لـ"الجديد" عن استجرار الغاز المصري الى لبنان@Halima_Tabiaa pic.twitter.com/9ghB2qVJxy
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) August 30, 2023
#آموس_هوكشتاين يشير يإصبعه إيجاباً عقب سؤال لـ"الجديد" عن استجرار الغاز المصري الى لبنان@Halima_Tabiaa pic.twitter.com/9ghB2qVJxy
صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان البيان التالي:
أفاد مراسل "الجديد"، بأنه "زار مهندس محادثات الحدود البحرية، مبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن آموس هوكشتاين، قلعة بعلبك الاثرية، رافقته في الجولة السفيرة والاميريكية في لبنان، دوروثي شيا، وجال الوفد على الهياكل الاثرية والمدرجات الرومانية، واستغرقت الجولة ساعة واحدة، قبل أن يعود ويغادر بدون اي تصريح الجولة بعيدا عن الإعلام".