الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

وصول آموس هوكشتاين الى وزارة الطاقة للقاء الوزير وليد فياض

2023-08-30 | 12:13
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
وصول آموس هوكشتاين الى وزارة الطاقة للقاء الوزير وليد فياض
وصول آموس هوكشتاين الى وزارة الطاقة للقاء الوزير وليد فياض
مقالات ذات صلة
وصول آموس هوكشتاين الى وزارة الطاقة للقاء الوزير وليد فياض

محليات

هوكشتاين

وزارة

الطاقة

للقاء

الوزير

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ماذا في أسرار الصحف؟
واصف الحركة يكشف ما حصل معه اليوم في وزارة العدل اثناء توقيف الكوميدي نور حجار: لم أترك الساحة خوفاً

اقرأ ايضا في محليات

بالصورة - المبعوث الأميركي هوكستين على مائدة عشاء قائد الجيش جوزيف عون
16:01

بالصورة - المبعوث الأميركي هوكستين على مائدة عشاء قائد الجيش جوزيف عون

بالصورة - المبعوث الأميركي هوكستين على مائدة عشاء قائد الجيش جوزيف عون

16:01

بالصورة - المبعوث الأميركي هوكستين على مائدة عشاء قائد الجيش جوزيف عون

بالصورة - المبعوث الأميركي هوكستين على مائدة عشاء قائد الجيش جوزيف عون

بيان لقوى الامن الداخلي..ماذا في تفاصيله؟
15:04

بيان لقوى الامن الداخلي..ماذا في تفاصيله؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلي:
بمناسبة الذكرى الـخامسة والأربعين لاختفاء الإمام موسى الصّدر ورفيقيه، سيُقام مهرجان خطابي عند السّاعة 18:00 من بعد ظهر يوم غدٍ الخميس 31-8-2023، في السّاحة المقابلة لتلفزيون "NBN" - الجناح.

لذلك، سيتم اعتبارا من السّاعة 13:00 من التاريخ المذكور، اتّخاذ تدابير السّير التّاليّة:

15:04

بيان لقوى الامن الداخلي..ماذا في تفاصيله؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلي:
بمناسبة الذكرى الـخامسة والأربعين لاختفاء الإمام موسى الصّدر ورفيقيه، سيُقام مهرجان خطابي عند السّاعة 18:00 من بعد ظهر يوم غدٍ الخميس 31-8-2023، في السّاحة المقابلة لتلفزيون "NBN" - الجناح.

لذلك، سيتم اعتبارا من السّاعة 13:00 من التاريخ المذكور، اتّخاذ تدابير السّير التّاليّة:

انقلابيو الغابون أبقوا قرار حظر التجول الليلي سارياً حتى إشعار آخر
14:11

انقلابيو الغابون أبقوا قرار حظر التجول الليلي سارياً حتى إشعار آخر

أعلن الانقلابيون في الغابون في بيان متلفز مساء اليوم ، ان "قرار حظر التجوّل الليلي الذي فرضه قبل أربعة أيام الرئيس المخلوع علي بونغو أونديمبا سيظلّ ساريا حتى إشعار آخر بهدف الحفاظ على الهدوء"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".

14:11

انقلابيو الغابون أبقوا قرار حظر التجول الليلي سارياً حتى إشعار آخر

أعلن الانقلابيون في الغابون في بيان متلفز مساء اليوم ، ان "قرار حظر التجوّل الليلي الذي فرضه قبل أربعة أيام الرئيس المخلوع علي بونغو أونديمبا سيظلّ ساريا حتى إشعار آخر بهدف الحفاظ على الهدوء"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023