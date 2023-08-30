إعلام التقدمي: الحرية باقية مهما تكاثرت الملاحقات أو أساليب القمع والتضييق

صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي بيان قال فيه: "إذا كان المطلوب والضروري أن تكون للقضاء كلمته وحُكمه بالعدل، وللقانون حده الحاسم، وللمعتقدات احترامها الواجب، وللمؤسسات دورها والتقدير لها، إلا أن للناس أيضاً حقهم في الحرية، الحرية التي لا تتعارض وحرية الآخرين، الحرية المصانة بالقوانين والأخلاق معا".

