ماذا تحمل زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى لبنان؟

بالصورة - المبعوث الأميركي هوكستين على مائدة عشاء قائد الجيش جوزيف عون
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلي:بمناسبة الذكرى الـخامسة والأربعين لاختفاء الإمام موسى الصّدر ورفيقيه، سيُقام مهرجان خطابي عند السّاعة 18:00 من بعد ظهر يوم غدٍ الخميس 31-8-2023، في السّاحة المقابلة لتلفزيون "NBN" - الجناح.لذلك، سيتم اعتبارا من السّاعة 13:00 من التاريخ المذكور، اتّخاذ تدابير السّير التّاليّة:
أعلن الانقلابيون في الغابون في بيان متلفز مساء اليوم ، ان "قرار حظر التجوّل الليلي الذي فرضه قبل أربعة أيام الرئيس المخلوع علي بونغو أونديمبا سيظلّ ساريا حتى إشعار آخر بهدف الحفاظ على الهدوء"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".